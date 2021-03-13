Биатлон, гонка преследования, мужчины. Результаты, кто победил, на каком месте россияне

На девятом этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия) завершилась мужская гонка преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. Победу одержал француз Кентен Фийон Майе. Вторым стал норвежец Йоханнес Бё, третьим — француз Эмильен Жаклен.



Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев, занявший десятое место. Александр Логинов финишировал 17-м, Эдуард Латыпов — 21-м, Карим Халили — 22-м, а Евгений Гараничев — 32-м.

Эксперты считали Кентена Фийона Майе одним из главных фаворитов гонки. Ставки на победу француза принимались с коэффициентом 3.00: выигрыш с 1000 рублей составил бы 3000 рублей.

Попадание Йоханнеса Бё на подиум оценивалось в 1.70, финиш Эмильена Жаклена в топ-3 шёл за 3.00. Поставить на то, что Александр Логинов не попадёт в топ-10, предлагали за 1.75.