«Динамо» — «Спартак»: результат матча 13.03.2021, как сыграли, какой счёт, кто забил

В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» переиграл «Динамо». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» и завершилась со счётом 2:1.



На 18-й минуте защитник «Спартака» Павел Маслов отправил мяч в свои ворота. Лесовой получил пас в штрафной, дошёл до лицевой и прострелил вдоль ворот, а Маслов вогнал мяч в сетку. Судья сигнализировал об офсайде, однако гол был засчитан после вмешательства VAR. Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес сравнял счёт. На 30-й минуте Соболев здорово развернулся в борьбе с Евгеньевым и вырезал перевод в свободную зону, Мозес принял мяч в штрафной и мощно пробил в дальний нижний угол.



Во втором тайме нападающий «Спартака» Александр Соболев реализовал пенальти. На 62-й минуте судья усмотрел игру рукой у защитника «Динамо» Дмитрия Скопинцева. Сергей Иванов посмотрел видеоповтор и указал на «точку». Соболев с пенальти уложил мяч в нижний угол ворот.

Поставить на победу «Динамо» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 2.79. Успех «Спартака» оценивался в 2.71. Ставки на ничью принимались за 3.40.



Тотал больше 2.5 гола шёл за 2.14, обе забьют» — за 1.88, пенальти — за 2.35.