«Арсенал» — «Тоттенхэм»: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата Англии 14 марта

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч «Арсенал» — «Тоттенхэм».

Ставка: гол Гарри Кейна за 2.52.

«В дерби Северного Лондона имеет смысл ожидать голов, так как эти матчи всегда результативные. Если мы возьмём последние 4 игры из 5, то ОЗ в них обязательно проходил.



«Тоттенхэм» хорош: пять матчей с победами во всех турнирах. Можно сказать, что Жозе вернулся. Это впечатляет. Но самое главное, что возвращаются травмированные (в лазарете остался только Ло Челсо).



Важный фактор – это Харри Кейн, он забивает в 9 из 11 против «Арсенала». И только что сделал дубль в ворота загребского «Динамо». Причем оба мяча были забиты в ситуациях рикошета именно в то место, где находился Кейн. Это показывает его голевое чутье и то, что он в нормальной форме (пусть и закончил матч с легким повреждением).



Думаю, он должен быть в старте. А с учетом его статистики в этом дерби, я бы поставил на гол Харри Кейна».