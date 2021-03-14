«Арсенал» — «Тоттенхэм»: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата Англии 14 марта

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч «Арсенал» — «Тоттенхэм».
Ставка: гол Гарри Кейна за 2.52.
«В дерби Северного Лондона имеет смысл ожидать голов, так как эти матчи всегда результативные. Если мы возьмём последние 4 игры из 5, то ОЗ в них обязательно проходил.
«Тоттенхэм» хорош: пять матчей с победами во всех турнирах. Можно сказать, что Жозе вернулся. Это впечатляет. Но самое главное, что возвращаются травмированные (в лазарете остался только Ло Челсо).
Важный фактор – это Харри Кейн, он забивает в 9 из 11 против «Арсенала». И только что сделал дубль в ворота загребского «Динамо». Причем оба мяча были забиты в ситуациях рикошета именно в то место, где находился Кейн. Это показывает его голевое чутье и то, что он в нормальной форме (пусть и закончил матч с легким повреждением).
Думаю, он должен быть в старте. А с учетом его статистики в этом дерби, я бы поставил на гол Харри Кейна».
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