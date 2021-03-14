«Арсенал» — «Тоттенхэм»: прогноз Егора Титова на матч 28-го тура АПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Арсенал» — «Тоттенхэм» в 28-м туре английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.
Ставка: «Арсенал» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 2.03.
«Обе команды сейчас на ходу. Многие отмечают «Тоттенхэм», возрождение Гарета Бэйла. Всё это действительно так. Забивает практически в каждой игре. Об «Арсенале» говорят чуть меньше, но и у него немало хороших встреч. Последняя пришлась на Лигу Европы против «Олимпиакоса». Гостевая победа 3:1 практически гарантирует команде Артеты выход в четвертьфинал. Эдегор, большой талант, постепенно набирает обороты. Он может стать лидером «Арсенала», очень умный и техничный игрок.
Понятно, что это самое принципиальное дерби в Лондоне, если брать команды, играющие в АПЛ. Но, возможно, чемпионат сейчас может отойти и для тех, и для других на второй план. И те, и другие грезят Лигой чемпионов. Но конкуренция сумасшедшая в этом сезоне. И «Арсеналу» уж точно нереально будет пробиться через чемпионат. У «Тоттенхэма» ситуация более перспективная, но пока они седьмые. И, возможно, Лига Европы для обеих команд сейчас даже в приоритете.
Честно говоря, не жду много голов, как и высоких скоростей. Допускаю, что просто могут сыграть 0:0 или 1:1, не тратя массу сил. Но шансы «Арсенала» чуть выше, учитывая, что играет он на родном стадионе. Так что мой вариант «Арсенал» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча».
- 14 марта 2021
-
18:00
-
17:53
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:21
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:25
-
10:00
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:45
-
07:30