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«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»: прогноз Егора Титова на матч 28-го тура АПЛ

«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»: прогноз Егора Титова на матч 28-го тура АПЛ
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм» в 28-м туре АПЛ.

Ставка: «Вест Хэм» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 2.59.

«МЮ» испытывает кадровые проблемы перед этим матчем. Под вопросом Рэшфорд, Марсьяль, Кавани, не будет Погба. И матч обещает стать очень тяжёлым. Соперник достойный. «Вест Хэм» в этом году удивляет, претендуя до сих пор на Лигу чемпионов. И с ним надо играть всерьёз. А у «МЮ» в последнее время с результатами не очень, особенно тогда, когда надо играть от себя. Да, победили «Манчестер Сити», это большой успех. Но это сценарно была другая история. Там от соперника играл «Юнайтед». Сейчас надо будет что-то придумывать, играя первым номером.

Если посмотреть на последние результаты «МЮ», то там сплошные ничьи. Кроме того, мало команда забивает. Вот сейчас у «Милана» не выиграли дома — 1:1. И это, кстати, тоже фактор. «Вест Хэм» отдыхал, а «Манчестер» играл в четверг.

Так что я здесь рискнул бы поставить на лондонцев. «Вест Хэм» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча».

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