Биатлон сегодня: какой канал покажет, когда начало гонок, где смотреть в прямом эфире

С 11 по 14 марта в Нове-Место (Чехия) проходит девятый этап Кубка мира по биатлону. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований. В прямом эфире все гонки покажет телеканал «Матч ТВ».



Биатлон. Кубок мира. Девятый этап. Нове-Место, Чехия

Расписание соревнований



14 марта

12:25 – смешанная эстафета.

15:45 – супермикст.



В общем зачёте Кубка мира у мужчин лидирует действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» норвежец Йоханнес Бё. Лучший из россиян, Александр Логинов, занимает 15-е место.



В общем зачёте у женщин лидирует норвежская биатлонистка Тириль Экхофф. Россиянка Светлана Миронова идёт 17-й.

Накануне женская сборная России показала худшее выступление в гонке Кубка мира. В пасьюте на этапе соревнований в Нове-Место (Чехия) лучшей из россиянок стала Лариса Куклина, которая с тремя промахами заняла 37-е место.



Ранее худшим результатом был спринт на этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия) в сезоне-2012/2013. Там лучший результат среди россиянок показала Екатерина Юрьева, занявшая 35-е место. 37-й стала Ирина Старых. Обе допустили по два промаха.