«Локомотив» — «Сочи»: где будет трансляция матча, когда начало, по какому каналу покажут

14 марта состоится матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Сочи». Начало игры — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Локомотива» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.05. Успех гостей оценён экспертами в 3.95. А ставки на ничью принимаются за 3.35.



Букмекеры считают, что матч РПЛ «Локомотив» — «Сочи» получится не самым результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.34, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.58. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57.

Поставить на «обе забьют» можно за 2.10, на пенальти — за 2.40.