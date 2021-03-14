«Локомотив» — «Сочи»: смотреть онлайн 14.03.2021, трансляция матча РПЛ, какой канал
14 марта состоится матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Сочи». Начало игры — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».
Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Локомотива» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.05. Успех гостей оценён экспертами в 3.95. А ставки на ничью принимаются за 3.35.
Букмекеры считают, что матч РПЛ «Локомотив» — «Сочи» получится не самым результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.34, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.58. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57.
Поставить на «обе забьют» можно за 2.10, на пенальти — за 2.40.
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«Локомотива» ещё не пропускал в официальных матчах после зимней паузы.
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