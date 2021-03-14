«Локомотив» — «Сочи»: прогноз Евгения Ловчева на матч 22-го тура РПЛ 14.03.2021

Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 22-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Локомотив» — «Сочи».

Ставка: ничья за 3.25, обе команды забьют за 2.03.

«Вывеска хорошая. Это встреча равных команд. Они настроены хорошо: результаты в порядке, вовсю борются за зону еврокубков. Кроме того, это прямые конкуренты по турнирной таблице чемпионата России, что только добавит обеим сторонам мотивации. Уже видна рука и одного, и другого тренера. После зимней паузы оба клуба исправно добиваются результата, набирают очки. Поэтому думаю, что будет ничья. Почти уверен, что она окажется результативной. Я бы ждал в этой встрече счёта 1:1 или 2:2, команды стоят друг друга».