Биатлон, смешанная эстафета. Результаты гонки, кто победил, на каком месте сборная России

На девятом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия) состоялась смешанная эстафетная гонка. Победу одержала национальная команда Норвегии. Серебряным призёром стала сборная Италии, бронзу завоевали шведские биатлонисты.

Четвёртое место досталось сборной Франции, пятой оказалась Украина. Сборная России в составе Ульяны Кайшевой, Ирины Казакевич, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова финишировала седьмой, проиграв лидеру более трёх минут.

Букмекеры не сомневались в победе сборной Норвегии, ставки на эту команду принимались за 1.70. Выигрыш с 1000 рублей составил бы 1700 рублей.

Финиш сборной Италии в топ-3 оценивался в 3.50, попадание Швеции на подиум шло за 3.00. Финиш сборной России за пределами пятёрки лучших шёл за 1.80.