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Биатлон, сингл-микст. Результаты гонки 14.03.2021, кто победил, на каком месте Россия

Биатлон, сингл-микст. Результаты гонки 14.03.2021, кто победил, на каком месте Россия
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Шведские биатлонисты Линн Перссон и Себастиан Самуэльссон стали победителями сингл-микста на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия). На преодоление дистанции они потратили 37 минут 41,4 секунды.

Второе место заняла национальная команда Норвегии, уступив победителям 1,5 секунды. А замкнула тройку лучших сборная США.

Сборная России в составе Ларисы Куклиной и Матвея Елисеева пришла к финишу пятой, уступив также команде Австрии. Россияне отстали от победителей на 1.10,8.

Эксперты включали сборную Швеции в число основных претендентов: ставки на победу этой команды принимались с коэффициентом 4.00. Выигрыш с 1000 рублей составил бы 4000 рублей.

Попадание сборной Норвегии на подиум шло за 1.40, финиш сборной США в топ-3 шёл за 7.00. Поставить на то, что Россия не сумеет войти в тройку лучших, предлагалось за 1.40.

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