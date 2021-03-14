Биатлон, сингл-микст. Результаты гонки 14.03.2021, кто победил, на каком месте Россия

Шведские биатлонисты Линн Перссон и Себастиан Самуэльссон стали победителями сингл-микста на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия). На преодоление дистанции они потратили 37 минут 41,4 секунды.
Второе место заняла национальная команда Норвегии, уступив победителям 1,5 секунды. А замкнула тройку лучших сборная США.
Сборная России в составе Ларисы Куклиной и Матвея Елисеева пришла к финишу пятой, уступив также команде Австрии. Россияне отстали от победителей на 1.10,8.
Эксперты включали сборную Швеции в число основных претендентов: ставки на победу этой команды принимались с коэффициентом 4.00. Выигрыш с 1000 рублей составил бы 4000 рублей.
Попадание сборной Норвегии на подиум шло за 1.40, финиш сборной США в топ-3 шёл за 7.00. Поставить на то, что Россия не сумеет войти в тройку лучших, предлагалось за 1.40.
- 14 марта 2021
-
18:00
-
17:53
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:21
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:25
-
10:00
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:45
-
07:30