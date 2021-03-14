«Тамбов» — «Краснодар»: результат матча РПЛ 14.03.2021, как сыграли, какой счёт, кто забил

В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» принимал «Краснодар». Встреча проходила на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и завершилась со счётом 0:4. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы.



Счёт в матче на 27-й минуте открыл французский полузащитник Реми Кабелла, который поразил ворота соперника прямым ударом со штрафного. На 68-й минуте преимущество «Краснодара» удвоил Юрий Газинский. Третий гол «быков» на 75-й минуте забил Кристоффер Оллсон. А точку в матче на 88-й минуте поставил Алексей Ионов, реализовавший пенальти.

Поставить на победу «Кранодара» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.11: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1100 рублей. Успех «Тамбова» оценивался в 31.00. Ставки на ничью принимались с коэффициентом 10.75.



Тотал больше 2.5 гола шёл за 1.47, победа «Краснодара» всухую — за 1.43, пенальти — за 2.40.