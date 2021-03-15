«Локомотив» — «Сочи»: кто победил, результат матча 14 марта, какой счёт, кто забил

В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» переиграл «Сочи». Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве и завершилась со счётом 3:1.
На 42-й минуте нападающий «Локомотива» Франсуа Камано открыл счёт. Жемалетдинов ускорился по центру и классной передачей разрезал оборону сочинцев, Камано выскочил один на один и технично перебросил Джанаева. На 56-й минуте Камано оформил дубль. Франсуа обработал диагональную передачу Жемалетдинова у левого угла штрафной, на дриблинге раскачал Новосельцева и пробил в ближний угол ворот, поймав Джанаева на противоходе.
Спустя две минуты Артур Юсупов отыграл один мяч. Жоаозиньо исполнил мягкий заброс в штрафную, где Дуганджич сделал скидку головой, а набежавший Юсупов ударом с ходу поразил дальний угол ворот. В концовке встречи Фёдор Смолов забил третий гол «железнодорожников».
Поставить на победу «Локомотива» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 2.05: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2050 рублей. Успех гостей оценивался в 3.95. А ставки на ничью принимались за 3.35.
Тотал больше 2.5 мяча шёл за 2.34, «обе забьют» — за 2.10, гол в каждом тайме — за 1.90.
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