«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль».
Ставка: 2-й тайм результативнее 1-го за 1.98.
«Сложный матч, так как прямо сейчас сложно понять, что за команда «Ливерпуль». Домашняя серия из 6 поражений – это чудовищно. С другой стороны, качество игры и реализация моментов в игре с «Лейпцигом» – это показатель чего? Вот мы и запутались.
«Вулверхэмптон» сейчас в не самой хорошей полосе находится. С середины февраля команда не может победить: либо ничьи, либо поражения.
На мой взгляд, Нуну Эшпириту Санту вполне может придумать план на первый тайм под соперника, а затем уже придумывать что-то другое. Поэтому тотал второго тайма будет больше первого. Вот что может быть важно в этой игре, на мой взгляд», — сказал Казанский.
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