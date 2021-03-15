«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль».



Ставка: 2-й тайм результативнее 1-го за 1.98.



«Сложный матч, так как прямо сейчас сложно понять, что за команда «Ливерпуль». Домашняя серия из 6 поражений – это чудовищно. С другой стороны, качество игры и реализация моментов в игре с «Лейпцигом» – это показатель чего? Вот мы и запутались.



«Вулверхэмптон» сейчас в не самой хорошей полосе находится. С середины февраля команда не может победить: либо ничьи, либо поражения.



На мой взгляд, Нуну Эшпириту Санту вполне может придумать план на первый тайм под соперника, а затем уже придумывать что-то другое. Поэтому тотал второго тайма будет больше первого. Вот что может быть важно в этой игре, на мой взгляд», — сказал Казанский.

«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль». Прогноз на матч: атака снова подведёт Юргена Клоппа в АПЛ За семь последних игр в чемпионате Англии мерсисайдцы забили только четыре мяча.