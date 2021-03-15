Эксперты назвали фаворита РПЛ после 22-го тура

Вчера завершился 22-й тур РПЛ. Лидер — «Зенит» — разгромил «Ахмат» 4:0. Важную победу одержал «Спартак»: красно-белые в дерби обыграли «Динамо» (2:1) и идут на втором месте, отставая на 4 очка. А вот ЦСКА проиграл «Арсеналу» (1:2) и остался на третьем месте в 5 очках от лидера. Эксперты назвали фаворита на победу в чемпионате за 9 туров до конца.



По оценке аналитиков, команда Сергея Семака остаётся фаворитом, коэффициент на её победу снизился до 1.20. Сейчас питерцы имеют в активе 45 очков. Шансы «Спартака» букмекеры оценили коэффициентом 8.00, а на ЦСКА можно сделать ставку с коэффициентом 10.00. После очередной победы (над «Сочи» 3:1) резко повысились шансы «Локомотива», ставки на команду Марко Николича принимают с коэффициентом 50.00. Москвичи находятся в 8 очках от лидера.



Шансы остальных команд букмекеры считают призрачными. Поставить на «Динамо» (7-е место, 36 очков) можно с коэффициентом 100.00, за 250.00 можно сделать ставку на «Сочи» или «Рубин»(6-7 места, по 37 очков).



В 23-м туре РПЛ, который пройдет с 17 по 19 марта, нас ждёт важнейший матч ЦСКА и «Зенита». «Спартак» примет «Урал», «Локомотив» на выезде сыграет с «Уфой», «Рубин» дома — с «Химками», «Сочи» — с «Тамбовом», а «Динамо» отправится в гости к «Краснодару».