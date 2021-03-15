«Барселона» — «Уэска»: прогноз Александра Вишневского на игру Примеры

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 27-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Барселона» — «Уэска».



Ставка: победа «Барселоны» минимум в 2 мяча за 1.65.



«Уэску», честно говоря, очень жалко. Команда идет на последнем месте, только что вышла в Примеру, мне жалко болельщиков, которые за весь сезон ни разу не смогли попасть на стадион, но по итогам этого сезона «Уэска», скорее всего, вылетит обратно в Сегунду. Что за недоразумение?



Кстати, говоря, я видел «Уэску» в Сегунде — как болельщик «Реал Овьедо» я приезжал на стадион «Уэски», где «Реал» проиграл 0:4. Но сейчас о победе «Уэски» 4:0 не идет речи, так как по классу футболистов она очень сильно уступает всем в Примере. Это видно по результатам – последнее место.



Что касается «Барселоны», то несмотря на вылет из Лиги чемпионов у каталонцев очень приподнятое настроение. То, как «Барселона» сыграла в Париже, с честью вылетев из турнира, создав массу голевых моментов в концовке. Если мы не будем считать незабитый Месси пенальти, то во втором тайме «Барселона» создала только остроты, смотрелась хорошо. Не зря Пике после матча сказал, что он гордится своими футболистами, написал пафосный твит. Действительно, «Барселона» смотрелась убедительно. Также у команды появилось воодушевление, потому что сменился президент. Выиграл выбор Жоан Лапорта – его многие в раздевалке очень уважают и любят, связывают с ним надежды. Может быть, теперь Месси сможет остаться при Лапорте.



Думаю, что в первом матче на «Камп Ноу» с новым президентом будет эмоциональный всплеск, который «Барселоне» поможет. Плюс команда вылетела из Лиги чемпионов и автоматически сконцентрируется на чемпионате. Думаю, что против 20-й команды чемпионата «Барселона» сыграет уверенно, считаю, что она выиграет крупнее, чем в один мяч. Я поставлю на «Барселону» с форой (-1,5), рассчитывая, что каталонцы выиграют крупно.



Более рискованная ставка – «Барселона» выиграет оба тайма. Футболисты «Уэски» это игроки уровня Сегунды, поэтому играть против таких звезд, как Месси, Дембеле, Гризманн им сложно. «Барселона» имеет достаточно времени на восстановление после игры в Париже, поэтому уже в первом тайме «Барселона» сможет забить, в потом «Уэска» получить в свои ворота еще. В концовке «Барселона», как правило, забивает немало, когда выходят свежие футболисты, когда соперники устают. Я ожидаю, что «Барселона» выиграет оба тайма», — сказал Вишневский.

«Барселона» — «Уэска». Прогноз: Месси вылетел из Лиги чемпионов, но за титул поборется Борьба за чемпионство Примеры выходит на финишную прямую. Команда Симеоне даёт шансы.