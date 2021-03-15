«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»: прогноз Артура Петросьяна на матч 28-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 28-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль».



Ставка: «Ливерпуль» не проиграет и минимум 2 мяча в матче за 1.65.



«Матч «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль». Как мы и предполагали, «Ливерпуль» предстал в другом свете в игре Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг». Победил, хорошо смотрелся. В плане солидности обороны мерсисайдцы провели чуть ли не лучший свой матч в «безвандайковский» период. В опорную зону вернулся Фабиньо. Естественно это большой плюс для команды. Защита вздохнула легче, после того как уменьшилось на нее давление. Филлипс провел хороший матч. Салах забил, Мане забил. Для последнего это было очень важно, так как многое не получалось у сенегальца.



Мне кажется, что такие победы могут повышать моральное состояние команд. Вполне возможно, что это случится с «Ливерпулем». К сожалению, не так много шансов побороться за место в первой четверке АПЛ, но почему бы не побороться за седьмой Кубок чемпионов и провести на хорошем уровне остаток сезона в АПЛ. Предположу, что в матче с «Вулверхэмптоном» «Ливерпуль» будет так же хорош, как и в игре в Будапеште.



Касаемо «волков» можно сказать то, что в целом, если смотреть на сезон, то они его проваливают. Они смотрятся гораздо хуже, чем в прошлом сезоне. Чем это объясняется? Прежде всего травмой Хименеса и потерей формы Адама Траоре. Это самый активный и самый опасный игрок команды, но в этом сезоне он не сделал ни одной передачи и пока без голов. Он входит в топ-5 игроков, которые не забили голов в АПЛ, но нанесли самое большое количество ударов по воротам. Он находится на 4-м месте в этом списке с 24 ударами.



«Вулверхэмптон» в этом сезоне играет явно ниже своих возможностей и ни за что уже не борется. Поэтому на этот матч нашел привлекательную ставку не с самым большим коэффициентом — «Ливерпуль» не проиграет и тотал матча больше 1,5 мяча. Несмотря на низкий коэффициент, ставка вполне себе привлекательная», — сказал Петросьян.

«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль». Прогноз на матч: атака снова подведёт Юргена Клоппа в АПЛ За семь последних игр в чемпионате Англии мерсисайдцы забили только четыре мяча.