«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»: прогноз Ровшана Аскерова на игру 28-го тура АПЛ

Знаток телевизионного интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль».
Ставка: «Вулверхэмптон» не проиграет за 2.14.
«В четырёх последних очных встречах этих команд сильнее были «красные». 12 очков из 12 с общим счётом 10:1. Но то было раньше. Сейчас «волки» хоть и идут 13-ми, но у нынешнего «Ливерпуля» и стоящая на вылет 18-я команда выигрывает 1:0. И это на «Энфилде». Катастрофический провал чемпиона на домашней арене с лихвой компенсируется успехами в ЛЧ. В изящном стиле Клопп вывел свою команду в 1/4 финала, ни разу не пропустив в двухраундовой дуэли с «Лейпцигом». Значит, забивать Салах и Ко не разучились. Осталось лишь вновь применить это умение на английских полях.
«Ливерпуль» проиграл 6 из 7 последних матчей АПЛ. Единственная победа над обречённым на вылет «Шеффилдом» вряд ли может считаться утешением.
Поэтому осторожно поставлю то, что «Вулверхэмптон» не проиграет», — сказал Аскеров.
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