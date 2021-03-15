«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»: ставка Романа Павлюченко на встречу чемпионата Англии

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль».
Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.71.
«Вулверхэмптон» принимает на своем поле «Ливерпуль» 15 марта. Ливерпульцы что-то совсем расклеились в последнее время и упустили борьбу за чемпионство.
«Волки» в этом сезоне не блещут и практически выпали из борьбы за еврокубки — ушел Жота, Хименес получил повреждение, а Адама Траоре просто ужасен. Тройка, наводящая ужас на защитников, поплыла. Тем не менее до вылета далеко, да и очки с соперниками вроде «Астон Виллы» (0:0) набирать удается.
На мой взгляд, до конца розыгрыша команда доиграет в таком темпе, сохранив прописку в элитном дивизионе, а уже в межсезонье постарается что-то изменить. Получается, сегодня нет никакой турнирной мотивации, так ещё и с такой физической формой проблемы.
«Красные» проиграли семь игр в десяти предыдущих турах. Разумеется, за чемпионство бороться с такой статистикой нереально. Справедливости ради, в Лиге чемпионов пока что все достаточно позитивно — 2:0 и 2:0 в двух встречах против немецкого «РБ Лейпциг» позволили выйти в четвертьфинал.
Думаю, что мерсисайдцы наконец-то прервут неудачную серию, пора бы уже это сделать, пусть и на чужом стадионе. Потенциал у команды Юргена Клоппа огромный, не может же всё так сломаться за пару месяцев, так что я верю в «Ливерпуль», — сказал Павлюченко.
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