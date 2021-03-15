Джон Иснер — Сальваторе Карузо: прогноз Сергея Фомина на матч турнира в Акапулько

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч 1-го круга турнира в Акапулько Джон Иснер — Сальваторе Карузо.
Ставка: тай-брейк в матче за 2.14.
«Все меньше и меньше играет «пушка Джон» — в рейтинге американец ввиду заморозки очков опустился не сильно, а вот по игре до былого уровня уже далековато. Но американцу еще всего-то 35, будет он пробовать вернуться и все шансы имеются. Многое, как и прежде, зависит от подачи.
Итальянец Карузо основными своими успехами обязан именно грунту, но и на быстрых покрытиях не теряется. К примеру, неплохо отыграл турнир в Мельбурне перед Australian Open, но в целом по результатам его второй сезон лихорадит, стабильностью не отличается. Тем не менее практики в последнее время значительно больше, чем у Изнера, должен бороться.
Хорошо смотрится вариант с тай-брейком в матче. Джон Иснер – мастер верховых сетов, это всем известно. У Карузо их тоже хватает, например в этом сезоне до тая он добирался в 6 из 8 играх, статистика хорошая», — сказал Фомин.
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