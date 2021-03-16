«Реал» — «Аталанта»: где будет трансляция, когда начало, по какому каналу покажут матч ЛЧ

16 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Аталанта». Начало игры — в 23:00 мск.
В первой встрече сильнее оказались мадридцы — 1:0. В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2».
Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев: поставить на победу испанской команды в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.12. Успех гостей оценён экспертами в 3.35. А ставки на ничью принимаются за 3.75.
Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Аталанта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.18. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.32. Поставить на «обе забьют» можно за 1.60.
Проход «Реала» идёт за 1.32 (73%), проход «Аталанты» — за 3.75 (27%).
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