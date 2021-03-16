«Манчестер Сити» — «Боруссия» М: когда начало, где будет трансляция, по какому каналу

16 марта 2021 года состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Боруссия» Мёнхенгладбах. Начало встречи — в 23:00 мск.

Игра пройдёт на нейтральном поле в Будапеште. В первом матче сильнее оказались «горожане» — 2:0. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1».

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.25. Успех немецкого клуба оценён экспертами в 13.75. А ставки на ничью принимаются за 6.55.



Букмекеры уверены, что ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Боруссия» Мёнхенгладбах получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.52, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.46. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95.

Проход «Ман Сити» идёт за 1.01 (98%), проход «Боруссии» — за 42.0 (2%).