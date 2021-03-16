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«Барселона» — «Уэска»: результат матча 15.03.2021, какой счёт, как сыграли, кто забил

«Барселона» — «Уэска»: результат матча 15.03.2021, какой счёт, как сыграли, кто забил
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В матче 27-го тура испанской Примеры сезона-2020/2021 «Барселона» принимала «Уэску». Встреча проходила на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась со счётом 4:1.

Счёт в матче на 13-й минуте открыл нападающий «Барселоны» Лионель Месси, поразивший ворота красивым обводящим ударом со средней дистанции. На 35-й минуте Антуан Гризманн удвоил преимущество сине-гранатовых в похожем стиле.

Перед перерывом «Уэска» отыграла один гол — Рафаэль Мир реализовал пенальти на 45+4-й минуте. Но уже на 53-й минуте «Барселона» вернула себе комфортное преимущество, благодаря голу Оскара Гарсии. На 90-й минуте Месси поставил точку в матче ещё одним голом.

Поставить на победу каталонцев в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.18: выигрыш с 1000 рублей составил 1180 рублей. Успех гостей оценивался в 15.50. А ставки на ничью принимались за 8.00.

Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.59, «обе забьют» — за 2.30, а тотал больше 3.5 гола — за 2.05. Ставки на пенальти принимались за 2.50.

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