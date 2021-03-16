«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»: результат матча, какой счёт, как сыграли, кто забил

В Вулверхэмптоне на стадионе «Молине» состоялся заключительный матч 28-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон Уондерерс» — «Ливерпуль». Встреча завершилась победой мерсисайдцев со счётом 1:0.



Счёт был открыт на второй добавленной к первому тайму минуте. Нападающий гостей Садио Мане отпасовал низом на левый край чужой штрафной, откуда Диогу Жота ударом в касание отправил мяч точно в ближний угол ворот Патрисиу.

Поставить на победу «Ливерпуля» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.78: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1780 рублей. Успех «Вулверхэмптона» оценивался в 4.90. А ставки на ничью принимались за 3.88.



Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 1.89, «обе забьют — нет» — за 1.90, а точный счёт 1:0 — за 6.00.