«Реал» — «Аталанта»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал» — «Аталанта».
Ставка: обе забьют за 1.58.
«Лига чемпионов. «Реал» играет ответный матч против «Аталанты». Как мы помним, три недели назад в Бергамо всё испортило удаление Фройлера в начале игры. Да, «Реал» в тот матч вошёл лучше, но мне кажется, что «Аталанта» могла предложить контригру или что-то своё, если бы не было удаления. В итоге «Аталанта» окопалась у себя сзади, а «Реал» не знал, как взломать эту бергамскую стену. В итоге всё решил дальний удар Менди в самом конце матча.
Счет 1:0 — это ещё не приговор для «Аталанты». Если посмотреть на прошлые встречи бергамского клуба, то на выезде она играет лучше, чем дома. В Бергамо вообще не было побед, а на выезде и с «Мидтьюлланном» сыграли удачно, и «Ливерпуль» победили. Думаю, что в этом матче у «Аталанты» будут шансы. Поверить в то, что «Аталанта» и «Реал» снова сыграют низ, сложно. Не думаю, что команды снова нас «порадуют» низкой результативностью.
«Аталанте» надо рисковать, лезть вперёд, а «Реал» вполне этим может воспользоваться. У «Реала» не сыграет Каземиро, а если посмотреть статистику мадридцев с Каземиро и без него, то это две большие разницы. Болельщики «Реала» не дадут соврать, что это системообразующий игрок нынешнего «Реала». Вернется Серхио Рамос, а это большое подспорье, но вряд ли можно сказать, что «Реал» в последнее время надёжно играет в обороне.
В этой встрече я бы рассмотрел вариант «обе забьют», который можно даже усилить и тоталом больше 2,5, но основной вариант всё же «обе забьют» за коэффициент 1,60. Кроме того, рассмотрел бы тотал второго тайма больше первого. Мне не кажется, что «Аталанта» сразу побежит и начнет прессинговать «Реал», который вполне может поймать на контратаке. Если «Аталанта» пропустит первой, то придётся ещё раскрываться и забивать уже минимум два.
Исходя из этого, я думаю, что первый тайм может быть осторожным с обеих сторон, а во втором уже больше риска и больше авантюры. Рассмотрите этот вариант. Как правило, в плей-офф в еврокубках этот вариант очень часто доезжает.
Набросал свои варианты. Ни в коем случае не заставляю и не принуждаю вас нести деньги в контору и ставить по моим прогнозам. Это просто консультация, просто советы, а дальше уже вы думайте исключительно своей головой и своими мозгами. Смотрим футбол. «Реал» против «Аталанты». Верю, что обе забьют и второй тайм окажется результативнее первого», — сказал Генич.
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