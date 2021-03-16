Аслан Карацев – Даниэль Эванс: ставка Надежды Петровой на матч турнира в Дубае

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова дала прогноз на матч турнира в Дубае Аслан Карацев — Даниэль Эванс.



Ставка: победа Эванса за 2.00.



«Интересный матч предстоит на турнире в Дубае. Аслан Карацев получил уайлд-кард после великолепного выступления в Австралии. На предыдущей стадии турнира он одолел белоруса Егора Герасимова – 6:4, 6:4, а его сегодняшний соперник только начинает выступление на нынешнем соревновании.



Карацев сейчас поднялся на 42-ю строчку в рейтинге, ему 27 лет, все ещё прекрасно помнят, как он «выстрелил» в Австралии. Его сегодняшний соперник – 30-летний англичанин Даниэль Эванс (12-й сеяный на турнире, 28-я ракетка мира). В этом году он достиг наивысшего для себя рейтинга – был 26-м. Тем не менее он не такой уж и титулованный – у него лишь один титул. Эванс – очень непредсказуемый игрок, теннисист настроения. Плюс его в том, что он легко адаптируется к условиям, в процессе игры пытается сбить соперника с темпа. Карацев тоже умеет быстро играть, иногда соперники просто не успевают за ним, за его действиями, за его мыслями. Интересно, как они будут находить подход друг к другу. Напомню, что несколько дней назад Эванс был близок к победе над великим Роджером Федерером, которому в итоге уступил в упорной борьбе в трёх сетах – 6:7, 6:3, 5:7. Карацев, кстати, на том же турнире в Катаре вырвал сет у одного из лучших теннисистов современности австрийца Доминика Тима.



Букмекеры оценивают шансы Карацева и Эванса как примерно равные, но я отдам предпочтение английскому теннисисту. Он на самом деле достаточно «сложный кадр». Ставка — победа Эванса», — сказала Петрова.