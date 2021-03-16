«Манчестер Сити» — «Боруссия»: прогноз Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Боруссия».



Ставка: победа «Манчестер Сити» минимум в 2 мяча за 1.80.



«Манчестер Сити» принимает на поле в Венгрии «Боруссию» 16 марта. В первом матче немцы безнадёжно уступили, отыграются ли они?



Синие набрали феноменальную форму и крушат всех подряд, чего только стоят 23 победы в 24 матчах. Единственным обидчиком стал «Манчестер Юнайтед» (0:2) пару туров назад, да и то после этого получилось уничтожить «Саутгемптон» (5:2) и «Фулхэм» (3:0), оторвавшись ещё больше.



На мой взгляд, силы у команды на Лигу Чемпионов есть — всё-таки в регулярном первенстве они играют не на пределе, ведь могут себе позволить расслабиться из-за огромного запаса. В первом матче проблем у дружины Гвардиолы не возникло, не жду их и в ответном поединке.



Гости проиграли шесть игр подряд и совсем себя дискредитировали в глазах болельщиков. Немцы после поражения от «Аугсбурга» (1:3) откатились в Бундеслиге на десятую позицию и отвалились от борьбы за еврокубки. Ещё и в национальном кубке они уступили дортмундцам (0:1).



По моему мнению, «жеребята» сейчас в большом кризисе и выбраться из него за счёт Лиге Чемпионов не смогут – соперник слишком грозный. Кроме того, физические кондиции оставляют желать лучшего. Совсем я не верю в «Гладбах», — сказал Павлюченко.

«Манчестер Сити» — «Боруссия» М. Прогноз: Карасёв покажет себя, Гвардиола пройдёт дальше За семь последних игр во всех турнирах «Боруссия» М забила только четыре мяча.