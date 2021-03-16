«Реал Мадрид» — «Аталанта»: прогноз Александра Аксёнова на встречу Лиги чемпионов

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксёнов, специализирующийся на российском и итальянском футболе, а также волейболе, дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Реал Мадрид» — «Аталанта».
Ставка: победа «Аталанты» за 3.34.
«Аталанта» и «Реал» готовы сыграть второй матч в 1/8 финала Лиги чемпионов. В первой игре, как вы помните, «Реал» на выезде выиграл со счетом 1:0. Но тогда почти в самом начале матча у «Аталанты» случилось удаление. Бергамаски играли примерно 70 минут в меньшинстве, и мадридцы не могли забить. Лишь в самой концовке благодаря дальнему удару подопечным Зидана удалось одержать победу.
Игроки итальянского клуба были очень рассержены. Комментируя второй матч, они говорили: посмотрим, мол, что будет, когда будут равные составы. Действительно, мы понимаем, что у «Аталанты» есть неплохие шансы пройти дальше, так как у «Реала» по-прежнему есть кадровые проблемы. Мы видим, как в чемпионате тяжело складываются матчи. А если «Аталанта» будет столь же мотивирована, сколько и зла, и в полном составе, то шансы очень неплохие.
Тем более что мадридцы в этой игре имеют минимальное преимущество, поэтому даже готов поставить на чистую победу итальянцев. Это рискованная ставка, будет непросто, но почему бы и нет. «Аталанта» сейчас на ходу. Мы видим, что и в чемпионате Италии она уже в зоне Лиги чемпионов. Больших и основательных проблем у «Аталанты», в отличие от «Реала», нет. Поставлю на чистую победу «Аталанты», — сказал Аксёнов.
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