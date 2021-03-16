«Ман Сити» — «Боруссия» М: прогноз Александра Мостового на матч Лиги чемпионов 16 марта

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Боруссия» Мёнхенгладбах.



Ставка: победа «Манчестер Сити» + обе забьют за 2.78.



«Манчестер Сити» выиграл, как мы и предполагали, в первой игре 1/8 финала со счётом 2:0, что даёт хороший шанс на общий успех в этом противостоянии. «Небесные» удерживают лидерство в Премьер-Лиге, где выдали серию побед, которую смогли прервать только земляки «горожан», но шансы на досрочное чемпионство очень высокие.



Подопечные Пепа Гвардиолы обыграли в последних турах «Саутгемптон» (5:2) и «Фулхэм» (3:0). В плей-офф главного клубного турнира Европы коллектив пробился с первого места в группе, в которой не оставил шансов «Порту», «Олимпиакосу» и «Марселю».



В лазарете команды только Аке, у которого мышечная травма.



Пятикратный чемпион Германии достаточно мощно прошёл групповой этап, где коллективу удалось дважды обыграть «Шахтёр», что в итоге привело гостей на второе место. Немецкий клуб уступил только по дополнительным показателям.



В чемпионате Бундеслиги «жеребята» пока на десятой позиции, где оказались после серии из четырёх фиаско подряд. Сегодня вне игры останутся Бенсебаини, Крамер, Куйзера и Мюсел.



«Сити» и «Бавария» являются главными претендентами на победу в Лиге чемпионов. В этой игре я не жду никаких сюрпризов и надеюсь на успех Пепа Гвардиолы, какой бы состав он ни выставил на игру.



Не могу исключать гол от немецкого клуба, но не ожидаю голевой феерии.



Моя ставка – победа «Манчестер Сити» + обе забьют», — сказал Мостовой.

«Манчестер Сити» — «Боруссия» М. Прогноз: Карасёв покажет себя, Гвардиола пройдёт дальше За семь последних игр во всех турнирах «Боруссия» М забила только четыре мяча.