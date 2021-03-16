«Реал» — «Аталанта»: прогноз Александра Вишневского на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Реал Мадрид» — «Аталанта».



Ставка: «Реал» не проиграет и минимум 2 мяча в матче за 1.65.



«Дерби Киевской Руси предстоит в матче Лиги чемпионов «Реал Мадрид» — «Аталанта». Андрей Лунин, Алексей Миранчук, Виктор Коваленко и Руслан Малиновский снова встретятся друг с другом на скамейке запасных и будут сидеть там долго и счастливо. Если серьезно, то удачи всем этим ребятам, надеюсь, что кого-то из них мы все-таки увидим на поле стадиона в Мадриде.



Что касается исхода матча, то перед первой игрой в Италии фаворитом отдельно взятого матча была «Аталанта», но раннее удаление, а затем гол Менди спутали все карты бергамаскам, и теперь у них ситуация просто отвратительная – «Реал» уже имеет весомое преимущество. При этом та эпидемия травм, которая была у команды Зидана перед первой игрой, теперь уже неактуальна. Вернулись в строй практически все, даже Азар здоров, отыграл 15 минут в последней игре и за это время умудрился не получить травму. Главное, что в строю Серхио Рамос – капитан, опора, символ мадридского клуба, который знает, как выигрывать Лигу чемпионов. Что сейчас «Реалу» остается, кроме как выигрывать Лигу чемпионов? На внутренней арене они, скорее всего, ничего не выиграют – отрыв от «Атлетико» очень большой, а в Кубке проиграли. Остается только уповать на победу в Лиге чемпионов, как «Реал» это умеет, любит, практикует и иногда делает по три раза подряд.



«Аталанта» имеет только одно преимущество – то, что игра в чемпионате у нее была на сутки раньше. Серия А смилостивилась к черно-синим и позволила им провести матч со «Специей» в пятницу – 3:1 выиграли бергамаски, причем дубль забил Марио Пашалич, вспомнив о том, чему его учили в Тарасовке. Думаю, что голов будет гораздо больше, чем в первой игре, потому что «Аталанте» придется играть ва-банк, а «Реал» умеет наказывать, умеет забивать в позиционных атаках. Я поставлю на то, что «Реал» на своем поле не проиграет при тотале больше 1,5 мяча. В трех последних матчах чемпионата «Реал» постоянно забивал на отрезке после 85-й минуты, команда умеет прибавлять, поэтому если счет не будет устраивать «Реал», то ему нужно будет идти вперед и есть все шансы, что он забьет. Если «Аталанту» счет не будет устраивать, что более вероятно, то «Реал» в контратаках забивать умеет очень хорошо. Поэтому вторая моя ставка – гол после 76-й минуты и до конца основного времени. Такие две идеи по ставкам», — сказал Вишневский.

«Реал» — «Аталанта». Прогноз на матч ЛЧ: может, хоть теперь не придётся говорить о судьях? Итальянцы едва не дотерпели в меньшинстве на своём поле, а теперь наконец-то сыграют в равных составах.