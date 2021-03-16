«Ман Сити» — «Боруссия» М: прогноз Артура Петросьяна на матч плей-офф Лиги чемпионов

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Манчестер Сити» — «Боруссия» Мёнхенгладбах.



Ставка: меньше 4 мячей в матче за 1.65.



«Матч «Манчестер Сити» — «Боруссия» Мёнхенгладбах. Эта встреча, как и первая, пройдёт в Будапеште. Мне кажется, что она не слишком будет отличаться от неё. Три недели назад «Сити» безраздельно владел инициативой. В первом тайме забил гол, а потом и во втором. Победил со счётом 2:0.



Немцам ничего не позволили сделать. Они нанесли всего один удар и подали всего один угловой. Скорее всего, на этот раз всё так же и случится. «Сити» выполнит свою работу, выйдет в четвертьфинал и будет готовиться к потенциально более сложной игре против «Эвертона» в четвертьфинальном матче Кубка Англии на выходных.



Тогда к тому же практически и фолов не было, настолько игра была в одни ворота. Две команды в сумме совершили 11 фолов и не получили ни одной карточки, хотя матч судил строгий арбитр Диаш из Португалии. Теперь игру будет судить наш «металлист» Сергей Карасёв. Но в данном случае это и неважно, кто будет судить, скорее всего, игра будет тихая и спокойная.



Что касается ставок, то взял бы тотал матча меньше 3,5. Также обратил бы внимание на карточки. Пока котировок нет, но, наверное, будет что-то в районе 3,5. Я бы взял меньше.



Особенно после перерыва, когда немцы уже поймут бесперспективность своей затеи, фолов там будет минимум. Игра совсем успокоится. Есть котировки на фолы. Мне понравился вариант с тоталом меньше 17,5. Повторюсь, в первом матче было совершено 11 фолов.



Так что вот такие варианты: ТМ (3,5), тотал меньше 3,5 жёлтых карточки и тотал меньше 17,5 фола», — сказал Петросьян.

«Манчестер Сити» — «Боруссия» М. Прогноз: Карасёв покажет себя, Гвардиола пройдёт дальше За семь последних игр во всех турнирах «Боруссия» М забила только четыре мяча.