«Ман Сити» — «Боруссия» М: прогноз Артура Петросьяна на матч плей-офф Лиги чемпионов

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Манчестер Сити» — «Боруссия» Мёнхенгладбах.
Ставка: меньше 4 мячей в матче за 1.65.
«Матч «Манчестер Сити» — «Боруссия» Мёнхенгладбах. Эта встреча, как и первая, пройдёт в Будапеште. Мне кажется, что она не слишком будет отличаться от неё. Три недели назад «Сити» безраздельно владел инициативой. В первом тайме забил гол, а потом и во втором. Победил со счётом 2:0.
Немцам ничего не позволили сделать. Они нанесли всего один удар и подали всего один угловой. Скорее всего, на этот раз всё так же и случится. «Сити» выполнит свою работу, выйдет в четвертьфинал и будет готовиться к потенциально более сложной игре против «Эвертона» в четвертьфинальном матче Кубка Англии на выходных.
Тогда к тому же практически и фолов не было, настолько игра была в одни ворота. Две команды в сумме совершили 11 фолов и не получили ни одной карточки, хотя матч судил строгий арбитр Диаш из Португалии. Теперь игру будет судить наш «металлист» Сергей Карасёв. Но в данном случае это и неважно, кто будет судить, скорее всего, игра будет тихая и спокойная.
Что касается ставок, то взял бы тотал матча меньше 3,5. Также обратил бы внимание на карточки. Пока котировок нет, но, наверное, будет что-то в районе 3,5. Я бы взял меньше.
Особенно после перерыва, когда немцы уже поймут бесперспективность своей затеи, фолов там будет минимум. Игра совсем успокоится. Есть котировки на фолы. Мне понравился вариант с тоталом меньше 17,5. Повторюсь, в первом матче было совершено 11 фолов.
Так что вот такие варианты: ТМ (3,5), тотал меньше 3,5 жёлтых карточки и тотал меньше 17,5 фола», — сказал Петросьян.
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