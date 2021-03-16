«Реал» — «Аталанта»: прогноз Эдуарда Мора на ответный матч плей-офф Лиги чемпионов

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Реал» — «Аталанта».
Ставка: проход «Аталанты» за 3.52.
«Очень интересная пара. Так получилось, что в первом матче выиграл «Реал». Но, на мой взгляд, только благодаря удаче. Потому что игра была абсолютно равной.
Поэтому я не исключаю, что в ответном матче удача повернётся уже к «Аталанте». Тем более, играя в субботу, «Реал» лишь на последней минуте вырвал победу у несложного соперника.
При этом в строю у «бланкос», наконец, появились Рамос, Бензема и Азар. Но они ещё не в оптимальной форме и потратили очень много сил в субботу.
«Аталанта» играла в пятницу и одержала уверенную победу. Первый тайм вообще ходили полупешком, не особо стараясь. Во втором тайме немножко завелись. Буквально 20 минут им хватило, чтобы забить 3 гола. Запас у «Аталанты» есть.
Это я к тому, что верю в победу «Аталанты». Единственный вопрос в том, что в больших матчах команда страхуется, играет не в свой футбол (пример тому – игра против «Интера») и проигрывает. Думаю, здесь удача должна вернуться к «Аталанте».
Кроме всего прочего, они в хорошей форме и должны были сделать вывод после неудачи с «Интером», понять, как не надо играть большие матчи.
Поэтому я делаю такие прогнозы: проход «Аталанты», ИТБ2 (1,5) и ТБ (2,5).
При всём моём уважении к «Реалу», мадридцы сейчас не в той форме. При этом «Аталанта» на подъёме и помешать ей может только психология», — сказал Мор.
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