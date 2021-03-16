«Манчестер Сити» — «Боруссия»: прогноз Романа Нагучева на игру Лиги чемпионов в Будапеште

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Манчестер Сити» — «Боруссия» Менхенгладбах.



Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-2) за 2.16.



«Встречу «Манчестер Сити» — «Боруссия» легко прогнозировать в том смысле, что «Сити» набрал хорошую форму. Было поражение от «Манчестер Юнайтед», а затем он размазал «Фулхэм» в гостях. Учитывая, что матчи чередуются, то есть они играют с третьего дня на четвёртый, есть возможность позволить себе ротацию. Тем не менее необходимая свежесть в игре с Гладбахом всё равно будет.



«Боруссия» в плохой форме. В стане команды бушуют страсти из-за того, что главный тренер уже в следующем сезоне будет руководить другой «Боруссией». Он не сумел удержать коллектив, поэтому «Боруссия» проигрывает всем подряд, в том числе и «Аугсбургу» в последнем туре. Нет никаких вопросов относительно того, что происходит, потому что все ответы налицо.



В связи с этим вряд ли «Боруссия» может считаться даже мало-мальским претендентом на победу. Может быть, будет и ничья, но для этого нужны какие-то эксклюзивные обстоятельства. Поэтому победа «Манчестер Сити». Но победа оценивается коэффициентом 1.26. Лучше взять победу с форой (-2), там кэф больше двойки. Учитывая, как легко «Сити» расправился с «Фулхэмом», мне кажется, что та же участь ждёт и «Гладбах». Победа со счётом, скажем, 3:0», — сказал Нагучев.

«Манчестер Сити» — «Боруссия» М. Прогноз: Карасёв покажет себя, Гвардиола пройдёт дальше За семь последних игр во всех турнирах «Боруссия» М забила только четыре мяча.