«Реал» — «Аталанта»: ставка Максима Калиниченко на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Аталанта».
Ставка: победа «Реала» за 2.13.
«В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов снова сойдутся мадридский «Реал» и «Аталанта». На этот раз «сливочные» будут принимать у себя дома бергамасков.
В первом матче победу одержал «Реал». Но на мой взгляд, сделал он это не без удачи и помощи арбитра. Слишком рано и спорно был удален игрок у бергамасков. Это, конечно, повиляло на ход встречи. «Аталанте» пришлось перестраивать тактику.
Конечно, тяжело играть вдесятером против «Реала» почти весь матч. Однако до конца встречи команда Гасперини держалась и не пропускала. Единственный гол Менди у мадридцев смог забить только на 86-й минуте матча.
«Аталанта» очень неплохо показала себя в этой игре. Однако я всё равно считаю, что даже в полном составе ей было бы тяжело играть с таким «Реалом». Команда Зидана вышла на матч супермотивированной. Видно, что после тех нервов, что потратили «сливочные» в групповом этапе, выбывать в стадии 1/8 они не собираются.
В ответном матче в Мадриде, скорее всего, «Аталанте» будет тоже очень тяжело. При всей моей симпатии к обеим командам, я все-таки склоняюсь к победе «сливочных». Бергамаскам будет крайне тяжело противостоять «Реалу» у него дома.
Предложу поставить на простой вариант – победа «Реала». У него есть реальный шанс пройти в четвертьфинал, которым команда Зидана очень постарается воспользоваться», — сказал Калиниченко.
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