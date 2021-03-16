«Манчестер Сити» — «Боруссия» М: прогноз Ильи Казакова на игру 1/8 финала Лиги чемпионов

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Манчестер Сити» — «Боруссия» Менхенгладбах.
Ставка: победа «Манчестер Сити» за 1.25.
«Особое внимание в России приковано к этой игре. Её будет судить Сергей Карасев. Если говорить о том, кто фаворит и что в этом матче выбрать в качестве ставки, то становится понятным, что «Манчестер Сити» даже в выездной игре в Будапеште будет рассматриваться в качестве безоговорочного фаворита. «Сити» находится в великолепной форме, чего не скажешь о «Боруссии». Команда вышла из сложной группы с «Шахтёром», «Интером», но в последних матчах у «Боруссии» семь поражений и ничья. А у «Манчестер Сити» единственное поражение от «Юнайтед» при 23 победах в 24 матчах.
Как только Марко Розе объявил об уходе в Дортмунд после завершения сезона, «гладбах» словно бросил играть. Поэтому исход встречи предопределён. Я предлагаю поставить на то, что «Сити» выиграет, не пропустит и забьет в обоих таймах», — сказал Казаков.
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