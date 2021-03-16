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«Реал» Мадрид — «Аталанта»: ставка Александра Мостового на игру Лиги чемпионов в Испании

«Реал» Мадрид — «Аталанта»: ставка Александра Мостового на игру Лиги чемпионов в Испании
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Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Аталанта».

Ставка: ничья за 3.92.

«Мадрид с трудом пробился в плей-офф Лиги чемпионов, где только в последней игре «галактикос» в свою пользу решил исход противостояния в группе с гладбахской «Боруссией», «Шахтёром» и «Интером».

В Примере «Реал» пока на третьей позиции. «Сливочные» отпустили вперед земляков из «Атлетико», с которым 7 марта сыграли вничью. В последней игре подопечные Зинедина Зидана на своём поле обыграли «Эльче» (2:1), причём в этой дуэли команда добилась волевой победы.

Список травмированных у испанского чемпиона остаётся серьёзным — Азар, Одриосола, Милитао и Карвахаль.

«Аталанта» успешно прошла групповой этап Лиги чемпионов, где команда уступила в группе только «Ливерпулю», при этом опередив «Аякс» и «Мидтьюлланн».

В турнире Серии А «богиня» за 27 туров сумела добыть 15 побед и семь раз сыграла вничью, что принесло 52 очка и четвёртое место в турнирной таблице. В двух последних матчах бергамцы сначала уступили «Интеру» (0:1), затем одолели «Специю» (3:1).

В составе команды не смогут выйти на поле Фройлер и Хатебур.

Эта встреча станет одной из самых непредсказуемых на данном этапе, и мне тяжело отдать предпочтение кому-либо. Итальянский клуб в порядке, но ребята не всегда серьёзно относятся к своим обязанностям, при огромном потенциале.

Думаю, что Мадрид пройдёт дальше, при этом сегодня жду ничью», — сказал Мостовой.

«Реал» — «Аталанта». Прогноз на матч ЛЧ: может, хоть теперь не придётся говорить о судьях?
Итальянцы едва не дотерпели в меньшинстве на своём поле, а теперь наконец-то сыграют в равных составах.
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