Дарья Касаткина – Клара Таусон: ставка Надежды Петровой на матч турнира в Санкт-Петербурге

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова дала прогноз на матч турнира в Санкт-Петербурге Дарья Касаткина – Клара Таусон.



Ставка: победа Касаткиной за 1.97.



«Российской теннисистке Дарье Касаткиной (восьмая сеяная, 61-я ракетка мира) предстоит встретиться с молодой датской теннисисткой Кларой Таусон. Она уже вошла в сотню, сейчас стоит 96-й. Это её лучший рейтинг. Для своего возраста весьма неплохой показатель! На прошлой неделе она выиграла свой первый турнир, в этом году уже провела хорошее количество матчей — 22, из которых выиграла 19. В первом круге турнира в Лионе она обыграла первую сеяную Екатерину Александрову в двух сетах. В итоге на том турнире она не проиграла ни одного сета!



Касаткина тоже в этом сезоне уже выигрывала турнир в Австралии, который прошёл после Australian Open. Судя по результатам, видно, что работа с новым тренером идёт ей на пользу. В её игре уже появляется уверенность, она показывает хорошие результаты, если и уступает, то в борьбе, борется до конца.



Дарье нравятся корты в зале, особенно в Санкт-Петербурге. Они такие цепкие, мяч хорошо, высоко отскакивает. Она любит играть в такой быстрый теннис, но при этом старается «накручивать». Как все испанки, чтобы неудобно для соперника накрутить повыше, как раз, думаю, что её тренер-испанец с ней над этим усиленно и работает. Что касается Таусон, то она неплохо подаёт, идёт на мяч, любит играть в темпе. Однако Дарья должна играть в свой теннис. Да, волнительно всегда играть против молодых, но всё-таки Касаткина играет у себя дома. У неё будет поддержка и она должна пройти в следующий круг. Ставим на победу Касаткиной», — сказала Петрова.