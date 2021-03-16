«Реал» — «Аталанта»: прогноз Александра Неценко на игру плей-офф Лиги чемпионов

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Реал Мадрид» — «Аталанта».
Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 2.13.
«Удаление Фройлера в первой игре между этими соперниками спутало «Аталанте» все карты. Оно было слишком жестоким и по мнению наставника «Реала» Зинедина Зидана. Отсутствие швейцарца в центре поля оставляет Гасперини только атакующую опцию в лице Пашалича. Тем более, итальянцам надо идти и отыгрываться после поражения 0:1. И форма «Реала» даёт понять, что сделать это можно.
После встречи в Бергамо у «Королевского клуба» не было поражений, но и победа всего одна. А вот «Аталанта» выиграла 3 матча из 4, уступив только лидеру серии А «Интеру». У испанцев не будет Каземиро, заменить его в плане объёма работы некем, что опять же даёт шансы итальянцам на спасение. Трудно предположить, что команды повторно сыграют низовой матч, да и судья Маккели не должен «прибивать» «Аталанту» новым удалением. Мне кажется, в этой игре обе команды должны забить в основное время, но тотал не превысит 4,5 мяча», — сказал Неценко.
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