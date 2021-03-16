«Реал» — «Аталанта»: беспроигрышное пари 1000 рублей к матчу Лиги чемпионов!
16 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сыграют «Реал» и «Аталанта». Начало матча — в 23:00 мск. В первой игре в Италии испанский клуб победил со счётом 1:0. У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков к этому событию!
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