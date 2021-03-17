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Кубок Гагарина-2021: расписание на сегодня, календарь матчей, кто с кем играет, все пары

Кубок Гагарина-2021: расписание на сегодня, календарь матчей, кто с кем играет, все пары
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На прошлой неделе стали известны все пары второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Полуфиналы конференций стартуют в среду, 17 марта.

Пары второго раунда плей-офф:

Омский «Авангард» сыграет с магнитогорским «Металлургом». Команды начнут серию в Балашихе.

СКА встретится с московским «Динамо». Первые две встречи состоятся в Санкт-Петербурге.

Казанский «Ак Барс» сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым». Команды начнут серию в столице Татарстана.

Столичный ЦСКА встретится с ярославским «Локомотивом». Первые две встречи состоятся в Москве.

Расписание второго раунда плей-офф:

Расписание матчей серий «Ак Барс» — «Салават Юлаев» и ЦСКА — «Локомотив»: 17, 19, 21, 23, 25*, 27*, 29* марта.

Расписание матчей серий «Авангард» — «Металлург» и СКА — «Динамо» М: 18, 20, 22, 24, 26*, 28*, 30* марта.

*при необходимости

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