ЦСКА – «Зенит»: беспроигрышная ставка 700 рублей к суперматчу РПЛ
17 марта в матче 23-го тура РПЛ сыграют ЦСКА и «Зенит». Это важнейшая встреча, от исхода которой во многом зависит исход чемпионской гонки в РПЛ! Начало матча – в 20:00 мск. У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 700 рублей от букмекерской компании «Фонбет» к этому событию!
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