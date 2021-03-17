ЦСКА – «Зенит»: беспроигрышная ставка 700 рублей к суперматчу РПЛ

17 марта в матче 23-го тура РПЛ сыграют ЦСКА и «Зенит». Это важнейшая встреча, от исхода которой во многом зависит исход чемпионской гонки в РПЛ! Начало матча – в 20:00 мск. У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 700 рублей от букмекерской компании «Фонбет» к этому событию!



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