«Челси» — «Атлетико»: где будет трансляция, когда начало, по какому каналу покажут матч ЛЧ

17 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» — «Атлетико» Мадрид. Начало игры — в 23:00 мск.
В первом игре лондонцы победили со счётом 1:0. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2».
Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев: поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.37. Успех гостей оценён экспертами в 3.42. А ставки на ничью принимаются за 3.40.
Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Челси» — «Атлетико» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.51, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.53. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.41. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44. Поставить на «обе забьют» предлагается за 2.10.
Проход «Челси» идёт за 1.35, проход «Атлетико» — за 3.75.
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