«Реал» — «Аталанта»: результат матча 16 марта, какой счёт, кто забил, как сыграл Миранчук

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Реал» принимал «Аталанту». Встреча проходила на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде и завершилась со счётом 3:1. Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук вышел на поле на 84-й минуте и не отметился результативными действиями.



«Реал» открыл счёт в первом тайме. На 34-й минуте гол забил Карим Бензема, ассистировал ему Лука Модрич. На 60-й минуте Серхио Рамос удвоил преимущество «Королевского клуба» на табло, реализовав пенальти. На 83-й минуте Луис Мурьель забил красивый гол прямым ударом со штрафного. Однако уже на 85-й минуте «Реал» вернул себе комфортное преимущество благодаря голу Марко Асенсио.

Поставить на победу испанской команды в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 2.12: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2120 рублей. Успех гостей оценивался в 3.35. А ставки на ничью принимались за 3.75.



Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.75, «обе забьют» — за 1.60, пенальти — за 2.40, а проход «Реала» — за 1.32.