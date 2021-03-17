«Манчестер Сити» — «Боруссия» М: результат матча, как сыграли, какой счёт, кто забил

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» встречался с мёнхенгладбахской «Боруссией». Встреча прошла на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште и завершилась победой английской команды со счётом 2:0.



На 12-й минуте встречи нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез сделал передачу полузащитнику «горожан» Кевину Де Брёйне, который в метре от штрафной мощно пробил в касание — мяч от перекладины залетел в цель. На 18-й минуте встречи хавбек «Манчестер Сити» Филип Фоден по центру разогнал атаку, далее своевременно отдал пас на ход полузащитнику «горожан» Илкаю Гюндогану, тот ворвался в штрафную и низом направил мяч в ворота мимо вышедшего голкипера.

Поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.25: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1250 рублей. Успех немецкого клуба оценивался в 13.75. А ставки на ничью принимались за 6.55.



Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 2.46, «обе забьют — нет» — за 1.80, проход «Ман Сити» — за 1.01.