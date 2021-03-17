«Бавария» — «Лацио»: трансляция матча, смотреть онлайн, какой канал покажет в прямом эфире
17 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «Лацио». Начало игры — в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1».
Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу мюнхенской команды в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.33. Успех гостей оценён экспертами в 8.60. А ставки на ничью принимаются за 6.10.
Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Лацио» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.38, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.49. Поставить на то, что обе команды забьют, предлагают за 1.55.
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