ЦСКА — «Зенит»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч ЦСКА — «Зенит» в 23-м туре Российской Премьер-лиги сезона-2020/2021.



Ставка: 2-й тайм результативнее 1-го за 1.98.



«Последний тур в РПЛ перед перерывом. Центральная игра в Москве — ЦСКА против «Зенита». Лидер чуть-чуть оторвался от армейцев — на пять очков. Отрыв от «Спартака» — четыре. Но ЦСКА, конечно, постарается после неудачного матча в Туле вклиниться в борьбу за чемпионство. Для ЦСКА это во многом определяющая встреча.



«Зениту» будет важно не проиграть армейцам. Исходя из этого Семак и будет выстраивать тактику. Мы помним, чем в прошлом сезоне закончилась история ЦСКА и «Зенита». Виктор Гончаренко уехал в Минск. Мог он потерять работу. Но через неделю Виктор Михайлович вернулся и продолжил работу с армейским клубом. Тогда «Зенит» тактически очень грамотно сыграл, забил два быстрых мяча и довёл матч до крупной победы 4:0.



Сомневаюсь, что сейчас так будет. И «Зенит» не так хорош в последнее время. У ЦСКА своих проблем предостаточно, да и нервозность внутри команды, среди болельщиков существует. Думаю, будет осторожная игра. Армейцы понимают, что если пропустят первыми, то придётся забивать как минимум два. А сделать это в матче с «Зенитом» будет не так уж просто. Чуть более авантюрный футбол может пойти после перерыва, когда футболисты подустанут, пойдут замены.



Я бы выбрал здесь вариант «второй тайм результативнее первого» за 1,98. И, конечно, не забывал бы о ставке «обе забьют». Здесь и правило бывших может сработать. Часто так бывает, что футболисты забивают бывшим клубам. Так что здесь можно рассмотреть гол Саломона Рондона», — сказал Генич.

ЦСКА — «Зенит». Прогноз на матч: Семак и Дзюба выбьют Гончаренко из чемпионской гонки РПЛ ЦСКА выиграл только один из 13 последних матчей чемпионата России против «Зенита».