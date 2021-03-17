«Бавария» — «Лацио»: прогноз Дмитрия Симонова на матч Лиги чемпионов

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Бавария» — «Лацио».



Ставка: победа «Баварии» минимум в 2 мяча за 1.88.



«Противостояние, где абсолютно всё ясно после первой встречи (4:1 в Риме в пользу гостей). «Лацио» точно не готов к подвигу: и класс «Баварии» слишком высок, и состояние римлян посредственное — после разгрома в ЛЧ они уступили «Болонье», «Ювентусу» и с трудом (3:2) выиграли у аутсайдера «Кротоне». У «Баварии» вроде нет причин издеваться над соперником повторно, но уровень команды всё равно способен привести к разгрому, а поводов экономить силы нет. В Бундеслиге в гости в Мюнхен приедет «Штутгарт», это не самое страшное испытание, да и в чемпионской гонке ситуация улучшилась — «Бавария» там опережает «Лейпциг» на четыре очка.



Я бы с уверенностью брал в экспресс победу хозяев за 1,36, а в качестве одинара выбираю победу с форой (в два и более мячей). Кроме того, ожидаю серьёзного превосходства «Баварии» по владению», — сказал Симонов.

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