«Челси» — «Атлетико»: прогноз Владимира Стогниенко на игру Лиги чемпионов

Спортивный комментатор и шеф-редактор Okko Спорт Владимир Стогниенко сделал прогноз на матч «Челси» — «Атлетико» Мадрид в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021.
Ставка: ТБ 1 во 2-м тайме за 1.67.
«Челси» при Тухеле практически не пропускает. У них пять сухих матчей, причём в соперниках были «Атлетико», «МЮ», «Ливерпуль», «Эвертон». Преимущество, которое добыл Жиру, кажется солидным, учитывая специфику этого противостояния.
У «Челси» не будет дисквалифицированных Жоржиньо и Маунта, но это не повлияет на оборону. Думаю, что «Тухель» вернётся к схеме с тремя центральными защитниками, потому что мы помним, что с «Лидсом» лондонцы играли с четырьмя защитниками. Тьяго Силва под вопросом, но вроде бы и без него проблем в обороне нет.
У «Атлетико» чуть похуже дела пошли в чемпионате Испании – отрыв от «Барселоны» сократился. Я думаю, что Симеоне больше волнует чемпионат, потому что таких шансов выиграть чемпионат Испании может не быть достаточно долго.
«Челси» – фаворит, понятно, что матч будет малорезультативным, но интересный вариант выбрать непросто. Я предлагаю ставку на голы во втором тайме больше одного. Логика такая – «Челси» в атаку не бросится, но «Атлетико» отстаёт всего на один гол, поэтому тоже начнёт осторожно. Зато во втором тайме проигрывающей команде придётся активизироваться, рисковать, поэтому игра откроется, и шансы на голы должны вырасти. При таком количестве звёзд в атаке моменты будут точно.
Голы во втором тайме больше одного, если один, то возврат», — сказал Стогниенко.
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