«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на матч плей-офф КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на первый матч серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина сезона-2020/2021 «Ак Барс» — «Салават Юлаев».
Ставка: победа «Ак Барса» в матче за 1.52.
«Зелёное дерби» уже настолько стало привычным зрелищем в плей-офф, что начинает надоедать. И именно эта серия вместе с западной «обязаловкой» ЦСКА – СКА заставляет думать и говорить о смене формата плей-офф КХЛ. Или как минимум о введении разнообразия в этих форматах, которых гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.
Но на этот раз от «зелёного дерби» нам уже не увернуться, и в нём преимущество фаворита вновь выглядит настолько серьёзным, что речь о победителе не ведётся. А когда речь заходит о счёте, то вновь вспоминаются слова Атоса, о которых я уже написал в аналогичном прогнозе параллельной западной серии.
Почему я так невысоко котирую «Салават»? Во-первых, потому, что очень высоко котирую «Ак Барс». Немножко подурковав в конце регулярного сезона (что было вполне объяснимо с учётом дополнительных нагрузок, которые Дмитрий Квартальнов навесил на своих ребят), в плей-офф «большие татары» взялись за ум. Не в первом матче, а начиная со второго, но всё-таки взялись. И стали вбивать гвозди в гроб нижегородского «Торпедо» с ловкостью могильщика с 30-летним стажем.
«Салават», конечно, не «Торпедо», но и целостности, собранности в его игре куда меньше, чем у «больших татар». Поэтому в этой серии я вижу скорее счёт 4-1 в пользу фаворита и не вижу особых шансов для Уфы в первой части серии, которая пройдёт в Казани.
Первый матч серии, конечно же, привычно окажется самым непредсказуемым, но полагаю, что казанцы не мытьём, так катаньем, не в основное время, так в любом из следующих овертаймов своё возьмут и победу одержат. Пусть и с минимальным счётом. Да и вообще шайб в этой серии вряд ли будет много», — сказал Лебедев.
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