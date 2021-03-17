ЦСКА — «Зенит»: ставка Алексея Андронова на игру РПЛ

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч ЦСКА — «Зенит» в 23-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.
Ставка: победа «Зенита» за 2.30.
«Матч, который выглядел центральным этой весной, но несколько, на мой взгляд, потерял в своём значении после того, как ЦСКА уступил тульскому «Арсеналу». Сразу скажу, что пессимистично смотрю на шансы ЦСКА в этом матче. Во-первых, у него нет стабильности. Во-вторых, непонятная ситуация с Марио Фернандесом. Если он сможет играть, то сможет ли играть на 100 процентов. В-третьих, меня откровенно смущает судейское назначение. Арбитр, который допустил грубую ошибку, арбитр, который не обладает необходимым опытом, получает назначение на топовый матч. В значительной степени он будет просто перепуган.
«Зенит» должен здесь выигрывать, снимать одного из конкурентов из чемпионской гонки. Если возникнут какие-то проблемы у «Зенита», то вполне он может получить какую-то помощь по ходу матча. Ну и не забывайте, чем закончилась прошлая игра ЦСКА с «Зенитом» в Москве. Тогда её судьба была решена в первые минуты.
2,3 — огромный коэффициент на победу «Зенита». А других вариантов быть не может», — сказал Андронов.
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